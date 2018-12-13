Yaralı Bulunan Pelikan ve Puhu Kuşu Koruma Altında

13 Aralık 2018 Perşembe 16:55



13 Aralık 2018 Perşembe 16:55

Konya'da iki farklı noktada yaralı halde bulunan pelikan ve puhu kuşu koruma altına alındı.Alınan bilgiye göre, yaralı pelikan ve puhu kuşu bulunduğu yönünde alınan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Kadınhanı ilçesinde vatandaşlar tarafından doğada yaralı bulunan pelikan ile yine Ankara yolu üzerinde bulunan puhu kuşunun teslim edildiği Milli Parklar ekipleri, kuşların uçamadığını belirledi.Ekipler, yaralı kuşları koruma altına alırken tedavilerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Kuşlar tedavilerin ardından doğaya salınacak.