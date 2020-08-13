Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı Şahin, tedavi altına alındı.
13.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:42
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı Şahin, tedavi altına alındı.
Daday Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Daday Karamuk Köyü yolu üzerinde uçamayan bir Şahin buldu. Kısa sürede yaralı olduğu anlaşılan yaralı Şahin, personeller tarafından Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine getirildi. Önce yaralı Şahin'e su ve yiyecek veren personeller ardından yaralı Şahin'in tedavisi için veteriner hekim çağırdı. İlk tedavisi yapılan ve kanadından yaralı olduğu anlaşılan yaralı Şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, Daday, Güncel, Haber