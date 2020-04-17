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Yaralı bulunan şahin tedavi edildi

Erzurum'da Jandarma tarafından yaralı olarak bulunan Şahin tedavi edildi.

17.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:17
Yaralı bulunan şahin tedavi edildi
Erzurum 'da Jandarma tarafından yaralı olarak bulunan Şahin tedavi edildi.

Erzurum'un Narman İlçesi Yanıktaş Mahallesi kırsalında Şahin türünde bir kuşun yaralı olarak bulunduğu vatandaşlar tarafından Jandarmaya bildirildi. Narman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tertip edilen jandarma devriyesi ile bölgeye gidildi. Yaralı olan yabani kuş muhafaza altına alınarak Oltu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı Şahin tedavisi yapıldıktan sonra yetkililer tarafından tekrar doğaya salınacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Narman, 3. Sayfa
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