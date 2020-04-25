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Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

25.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:30

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Izgar Mahallesi'ndeki tarlalarına giden Ali ve eşi Emine Şenol, yol kenarında bir şahinin uçamadığını fark etti.

Şenol çifti, yaralı şahini evlerine götürüp durumu yetkililere bildirdi.

Yaralı kuşu teslim alan Doğa ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şahinin büyük bir yarasının olmadığını söyledi.

Şenol çiftine hassasiyetleri için teşekkür eden İnal, "Veteriner arkadaşımız müdahale edecektir. Eğer gerek duyarsak İstanbul Veterinerlik Fakültesine götüreceğiz. İyi görünüyor, fazla bir şeyi görünmüyor. Kırığı falan varsa ona göre müdahale edilecek." dedi.

Emine Şenol da şahini yaralı görünce yardım etmek istediklerini belirterek, "Uçamadığını gördük, alıp eve getirdik. Su koyduk, yem verdik, et verdik, onları yedi.Yetkililere haber verdik. İnşallah iyileşir, doğaya salınır." diye konuştu.

Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Güncel , Haber
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