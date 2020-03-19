Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2) - Güncel

Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2)

TUTUKLANDIKonya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:58
Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Güncel
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Güncel
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Loading