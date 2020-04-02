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Yaralı caretta carettalara "hijyen" hassasiyeti

Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki (DEKAMER) 10 yaralı deniz kaplumbağasının bakımı, birbirlerinden hastalık bulaşmaması için hijyen kuralları çerçevesinde ayrı havuzlarda yapılıyor.

02.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:21
Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki (DEKAMER) 10 yaralı deniz kaplumbağasının bakımı, birbirlerinden hastalık bulaşmaması için hijyen kuralları çerçevesinde ayrı havuzlarda yapılıyor.
Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda DEKAMER görevlileri, yaralı kaplumbağaların tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyor.
Merkez kurulduğu 2008'den bu yana çok sayıda yaralı deniz kaplumbağası rehabilitasyona alındı, bunlardan çoğu iyileştirilerek denize bırakıldı.
Hijyen kurallarını elden bırakmayan görevlilerin şefkatle ilgilendiği 10 yaralı deniz kaplumbağasından en küçüğü "Lina", merkezin adeta maskotu haline geldi.
Yaralı şekilde kıyıya vuran ve sağ ön yüzgeci olmayan yavru caretta caretta "Lina"nın, denizdeki diğer yırtıcıların saldırısıyla bir yüzgecinin koptuğu ihtimali üzerine duruluyor.
Yaklaşık 1 kilogram olan "Lina", hareket etmekte güçlük çekiyor, dalma problemi yaşıyor.
Ayrı havuzlarda, izole şekilde tutuluyorlar
DEKAMER'de görevli veteriner Neslihan Filiz, AA muhabirine, merkezde yaralı bulunan 10 kaplumbağanın her birinin farklı sağlık problemleri olduğunu söyledi.
Tedavi edilen kaplumbağalardan 5'inin durumlarının iyi olduğunu, onları tanklara aldıklarını anlatan Fliz, "Burada genellikle balıkçılıkla ilgili ve tekne pervanelerinin neden olduğu yaralanmalar var. Bunları tedavi ediyoruz." dedi.
Kaplumbağalardan "Lina"nın çok hassas olduğunu ifade eden Filiz, tahminen 3-4 yaşlarındaki kaplumbağanın sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.
"Lina"nın sürekli kontrol altında tutulduğunu anlatan Filiz, fazla iştahı olmasa da yarasının iyileştiğini, dalma problemini de alıştırmalarla aşabileceğini kaydetti.
Filiz, merkezlerindeki her bir hayvanın farklı hikayesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim tek amacımız ve en büyük mutluluğumuz onların doğal ortamlarına kavuşması. Birçok ampute kaplumbağayla karşılaşabiliyoruz. Gerçekten çok azimli ve sağlam hayvanlar. Yaşamak için her şeyi yapıyorlar. Kaplumbağalar genellikle yalnız yaşadıkları için ayrı bir havuzda bakımları sürüyor, izole şekilde tutuluyorlar. Birbirlerine hastalık bulaşmaması için her türlü hijyene dikkat ediyoruz. Su sıcaklıkları belirli aralıklarla kontrol ediliyor." Yaralı caretta carettalara ’hijyen’ hassasiyeti

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Güncel

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Yaralı caretta carettalara "hijyen" hassasiyeti
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