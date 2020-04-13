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Yaralı caretta carettanın yardımına Petbulance ekibi yetişti

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yardımına Petbulance ekibi yetişti.

13.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:05
Yaralı caretta carettanın yardımına Petbulance ekibi yetişti
MUĞLA (İHA) – Muğla 'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yardımına Petbulance ekibi yetişti.

Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkiinde geçtiğimiz günlerde ağa takılan yaralı bir caretta caretta kurtaran Gökhan Soygüder isimli vatandaşa, bugün gelen bir telefonla bölgede bir caretta caretta daha olduğu bilgisi ulaştı. Bölgeye giden Soygüder, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden Petbulance ekibi, Soygüder'in denizden çıkardığı caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının ilk kontrolünü yaparak, merkezi Ortaca'nın Dalyan ilçesinde bulunan (DEKAMER) Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürmek üzere yola çıktı. Muğla'da DEKAMER ekiplerine teslim edilen caretta caretta tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel
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