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Yaralı caretta carettanın yardımına petbulance ekibi yetişti

Yaralı caretta carettanın yardımına petbulance ekibi yetişti Bodrum'da vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yardımına Petbulance ekibi yetişti.

13.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:04
Yaralı caretta carettanın yardımına petbulance ekibi yetişti
MUĞLA - Bodrum 'da vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yardımına Petbulance ekibi yetişti.
Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkiinde geçtiğimiz günlerde ağa takılan yaralı bir caretta caretta kurtaran Gökhan Soygüder isimli vatandaşa, bugün gelen bir telefonla bölgede bir caretta caretta daha olduğu bilgisi ulaştı. Bölgeye giden Soygüder, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden Petbulance ekibi, Soygüder'in denizden çıkardığı caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının ilk kontrolünü yaparak, merkezi Ortaca'nın Dalyan ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürmek üzere yola çıktı. Muğla 'da DEKAMER ekiplerine teslim edilen Caretta caretta tedavi altına alındı. Yaralı caretta carettanın yardımına petbulance ekibi yetişti

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Genel
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