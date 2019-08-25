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Yaralı çobanaldatan kuşu koruma altına alındı

Osmaniye'de yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına aldı.

25.08.2019 14:18 Yaralı çobanaldatan kuşu koruma altına alındı
Osmaniye'de yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına aldı.
Musa Şahin Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda görevli Gökhan Gani, yakıt doldurduğu aracın altında çırpınan bir kuş olduğunu fark etti.
Bulduğu sol ayağından yaralı kuşu alarak su ve yem veren Gani, kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinden yardım istedi.
Görevliler tarafından teslim alınan ve türünün çobanaldatan olduğu belirlenen kuşun, Yaralı Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi edilerek doğaya bırakılacağı belirtildi.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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