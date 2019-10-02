Haberler » Güncel » Haber

Yaralı çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, pencereden düşerek yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

02.10.2019 23:28Yaralı çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, pencereden düşerek yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçenin 94 Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bulunan evlerinin penceresine çıkan 1,5 yaşındaki Yusuf Asaf Eroğlu, dengesini kaybederek ikinci kattan toprak zemine düştü.
Yaralanan Yusuf Asaf, 112 Acil Servis ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesi burada yapılan küçük çocuk, daha sonra askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Yusuf Asaf'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tunceli, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:57 Ev yangını hasara neden oldu
03:56 Erzincan'da ev yangını hasara neden oldu
03:47 - Mısır, 2 bin 100 yıllık antik yaldızlı tabutu sergiledi
03:39 Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
03:38 - Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı
03:33 Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı
03:25 - ABD'li kadının aslanla tehlikeli dansı