Yaralı Çulluk Kuşu Yetkililere Teslim Edildi

09 Kasım 2018 Cuma 16:48



09 Kasım 2018 Cuma 16:48

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan yaralı çulluk kuşu, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Vural Aksakallı işe giderken yol kenarında çulluk kuşu buldu.Uçamayan kuşu yakalayan ve daha sonra yem ile su veren Aksakallı, çulluk kuşunun tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Mili Parklar yetkililerine haber verdi.İlçeye gelen yetkililer, çulluk kuşunu alarak tedavi edilmesi için Bolu'ya götürdü.Çulluk kuşunun, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.