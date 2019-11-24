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Yaralı delice doğan 8 hafta sonra kanat çırptı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yaralı delice doğan Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 8 hafta süren tedavisinin ardından doğaya salındı.

24.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:00Yaralı delice doğan 8 hafta sonra kanat çırptı

KOCAELİ'nin ilçesinde, yaralı delice doğan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 8 hafta süren tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayının sonlarında yaralı ve bitkin bir halde bulunan delice doğan, Ormanya Doğal Yaşam Parkı içindeki Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Veterinerler, son kanadında deformasyon, vücudunda tüy dökülmeleri, açık yaraları olan ve oldukça zayıf haldeki delice doğana ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Klinik tedavi süreci açık yaraların kapatılması ile başlandı. Veteriner hekimler, vitamin ve mineral takviyesini yaparak delice doğana özel bir beslenme programı uyguladı. Yaklaşık 8 hafta devam eden tedavide delice doğan ciğer, kıyma ve tavuk göğsü ile beslendi. Merkeze yaklaşık 1 kilo 860 gram ağırlığında getirilen delice doğan iyi bakımla 2 kilo 400 grama ulaştı. Yaraları iyileşen ve gücünü toplayan delice doğana ayrıca uçuş egzersizleri yaptırıldı. Tam olarak iyileşen delice doğan Ormanya'dan doğaya salındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA

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