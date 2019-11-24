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Yaralı doğan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı"nda tedavi edildi

Kocaeli'de doğa koruma ekiplerince bitkin halde bulunan Delice doğan, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da sağlığına kavuştu.

24.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:16Yaralı doğan
'de doğa koruma ekiplerince bitkin halde bulunan doğan, " 'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da sağlığına kavuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı ve bitkin halde bulunan Delice doğan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Merkezdeki veteriner ekipleri, kanadında deformasyon, vücudunda tüy dökülmeleri, açık yaraları bulunan ve oldukça zayıf halde olduğu belirlenen Delice doğanın tedavi sürecini başlatarak, vitamin ve mineral takviyesiyle özel beslenme programı uyguladı.
Delice doğan, 8 hafta karantina aşamasında devam eden tedavisi süresince ciğer, tavuk göğsü, kıyma ile beslendi.
Yaralı kuşun kilosu, bin 860 gram geldiği merkezde 2 bin 400 grama ulaştı.
Sağlığına kavuşan ve gücünü toplayan Delice doğan, uçuş egzersizlerinin ardından doğaya salındı.

Kocaeli, Delice, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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