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Yaralı doğan tedavi edildi

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tedavi edilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

14.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:24Yaralı doğan tedavi edildi

YOZGAT'ın ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tedavi edilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sorgun'da vatandaşlar, yol kenarında yaralı buldukları doğanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Burada görevli veteriner tarafından tedavi edilen doğan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, doğanın sol kanadının altında bulunan yaralardan dolayı uçamadığı belirterek, "Yaralı doğan veteriner hekimlerimizce gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi" dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sorgun, Güncel

Kaynak: DHA

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