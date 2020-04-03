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Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çarşı içinde uçarken binanın çatısına sıkışarak, yaralanan ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı.

03.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:32
Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı
Balıkesir 'in Manyas ilçesinde çarşı içinde uçarken binanın çatısına sıkışarak, yaralanan ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı.

Kur'an-ı Kerim'de de yer alan ebabil kuşu Manyas semalarında sürü halinde uçarken bir tanesi çarşı içindeki bir binanın çatı kısmına sıkıştı. İlk etapta ebabil kuşunun buradan kurtulup kuş sürüsüne karıştığını sanan çarşı esnafı sabah iş yerine geldiklerinde yerde ebabil kuşunu gördüler. Başından hafif yaralanan kuşu hemen alıp bir kutuya yerleştiren İbrahim Gözel, "Dün akşam saatlerinde önce kırlangıç sürüsü sandığımız bir kuş sürüsü bizim iş yerlerimizin üzerinden geçti. Bu arada herhalde bir tanesi iş yerinin yakınında bulunan bir apartmanın çatı arasına sıkıştı, ebabil sürüsü üç-beş defa bu binanın önünde uçuştu ancak sabah iş yerini açmaya geldiğimizde yerde kuşu gördük ve hemen alarak bir kutu içinde korumaya aldık. Başının üzerinde hafif bir yaralanma vardı. Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik ve ebabil kuşunu kendilerine teslim ettik" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise tedavi sonrası ebabil kuşunu Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceklerini söylediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Manyas, Sabah, Güncel
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