Yaralı efsanevi kuşlar tedavi altında

Cip Mesire Alanı yakınlarında vatandaşlar tarafından ağaçlık alanda yaralı halde bulunan Ebabil ve İbibik kuşlarına, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakımevi ekipleri sahip çıktı. 153 Beyaz Masa Hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, ağaçlar arasında yaralı halde buldukları İbibik ve Ebabil kuşlarını büyük bir hassasiyetle alarak, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakımevine götürdü. Kanatlarında kırık olduğu tespit edilen efsanevi kuşlar, veteriner hekimlerce tedavi edildi. Bakım altına alınan kuşlar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından, doğal ortamlarına bırakılacak.

Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor ve sadece üremek için yere konuyor. Kur'an-ı Kerimde Fil süresinde anlatılan ve pek çok dini hikayeye konu olan ve tüm canlı türlerinden kaçtıkları için nadiren görünen Ebabil kuşlarının bolluk ve bereket getirdiklerine inanılıyor.

Hz. Süleyman'ın postacısı aynı zamanda rehberlik eden, saçları ve uzun yay gagası ile dikkat çeken İbibik kuşu ise eşlerine bağlılıkları ile biliniyor.

Kaynak: Bültenler