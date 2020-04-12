Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaralı flamingo tedaviye alındı

Adana'da yaralı halde bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

12.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:24
Adana 'da yaralı halde bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Karataş ilçesi Akyatan Lagünü civarında vatandaşlar, göç etmesi gerektiği halde suda tek başına gezen ve uçamayan bir flamingoyu fark etti.
Sudaki bir oltanın dolanması nedeniyle ayağı ve boynundan yaralandığı belirlenen flamingo, vatandaşlarca sudan çıkarıldı.
Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlileri, yaralı flamingoyu tedavisi için Mersin'deki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti.
Flamingonun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. Yaralı flamingo tedaviye alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Karataş, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Haberler ›› Güncel ››Yaralı flamingo tedaviye alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:13: Bu bakkalda ekmek bedava - Haber 13:12: Bursa'da sokağa çıkma yasağının 2. günü - Haber 13:12: Bugünkü depremleri değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, bir bölgemizi işaret etti - Haber 13:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da... - Haber 13:11: Belçika'da koronavirüs protestosu - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber