27.06.2019 21:48
Haberler » Güncel » Haber

Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

Yaralı genç, KKTC

Üniversite eğitimi için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan kız öğrenci, ambulans uçakla memleketi Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alındı.

Üniversite eğitimi için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde (KKTC) evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan kız öğrenci, ambulans uçakla memleketi Gaziantep 'e getirilerek tedavi altına alındı.
Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, önceki gün 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
KKTC'de tedavi altına alınan Karaçoroğlu, imkanların yetersiz olması nedeniyle tedavisini yaptırmakta zorlandı.
Karaçoroğlu'nun Türkiye 'ye dönebilmek için sosyal medya aracılığıyla yardım istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı ilgilileri harekete geçti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'in de desteğiyle ambulans uçak tahsis edilen Karaçoroğlu, Gaziantep'e getirildi.
Öğrenci, havalimanından ambulansla, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.
Nisa Karaçoroğlu'nun üvey babası Osman Güneş , gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının Gaziantep'e getirilmesine katkı sağlayan ilgililere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Kıbrıs , Gaziantep , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:08 İdlib'deki kamplara sığınan sivillere insani yardım
22:07 Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdi
22:07 "Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kurma hazırlığı" başlıklı haberimizin başlık, spot ve...
22:07 Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi
22:06 Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
22:05 Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders
22:05 Mersin Cezaevi'nden akıl almaz firar