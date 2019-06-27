27.06.2019 22:19
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Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

Üniversite eğitimi için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan kız öğrenci, ambulans uçakla memleketi Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alındı.

Üniversite eğitimi için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde (KKTC) evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan kız öğrenci, ambulans uçakla memleketi Gaziantep 'e getirilerek tedavi altına alındı.
Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, önceki gün 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
KKTC'de tedavi altına alınan Karaçoroğlu, imkanların yetersiz olması nedeniyle tedavisini yaptırmakta zorlandı.
Karaçoroğlu'nun Türkiye 'ye dönebilmek için sosyal medya aracılığıyla yardım istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı ilgilileri harekete geçti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'in de desteğiyle ambulans uçak tahsis edilen Karaçoroğlu, Gaziantep'e getirildi.
Öğrenci, havalimanından ambulansla, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.
Nisa Karaçoroğlu'nun üvey babası Osman Güneş , gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının Gaziantep'e getirilmesine katkı sağlayan ilgililere teşekkür etti.Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
Kaynak: AA
Kıbrıs , Gaziantep , Güncel

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