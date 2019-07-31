Yaralı gökkuzgun kuşu koruma altına alındı

Konya
'da yaralı halde bulunan gökkuzgun kuşu koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Selçuklu
ilçesinde uçamayan bir kuş bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese giden milli parklar görevlileri, kuşun gökkuzgun olduğunu ve kanatlarından yaralı olduğunu tesbit etti.
Gökkuzgun, ekipler tarafından tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.
Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.