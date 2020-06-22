Yaralı güvercin koruma altına alındı

İslahiye ilçesinde üniversite çalışanı tarafından yaralı halde bulunan güvercin koruma altına alındı.

22.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:41
İslahiye ilçesinde üniversite çalışanı tarafından yaralı halde bulunan güvercin koruma altına alındı.
Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi personeli Mustafa Yılmaz, İslahiye Yerleşkesinde duvara çarparak yaralanan güvercin buldu.
Yaralı güvercini besleyen ve su veren Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği'ne teslim etti.
Yılmaz'a teşekkür eden görevlilerce teslim alınan güvercinin Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceğini, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı belirtildi. Yaralı güvercin koruma altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel, Haber

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