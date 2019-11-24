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Yaralı halde bulunan doğan sağlığına kavuştu

Yaralı halde bulunan doğan sağlığına kavuştu 8 haftada iyileşen doğan doğaya salındıKOCAELİ - Kocaeli'de yaralı halde bulunan delice doğan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da tedavi edilerek doğaya salındı.

24.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:38
Yaralı halde bulunan doğan sağlığına kavuştu
8 haftada iyileşen doğan doğaya salındı
KOCAELİ - 'de yaralı halde bulunan delice doğan, 'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da tedavi edilerek doğaya salındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde 4 bin dönümlük alana kurulan ve Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, yaralanan hayvanların da imdadına yetişiyor. Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaralı halde bulunan ' Doğan' da Ormanya'daki tıbbi bakım sayesinde yeniden hayat buldu. Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki veteriner ekipleri, sol kanadında deformasyon, vücudunda tüy dökülmeleri, açık yaraları olan ve oldukça zayıf haldeki delice doğana ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Klinik tedavi süreci açık yaraların kapatılması ile başlandı. Veteriner hekimler, vitamin ve mineral takviyesini yaparak delice doğana özel bir beslenme rasyonu oluşturdu.
Doğan için özel beslenme rasyonu oluşturuldu ve ciğer, tavuk göğsü, kıyma ile beslendi. Merkeze yaklaşık bin 860 gramda gelen delice doğan iyi bakımla 8 hafta sonunda yaklaşık 2 bin 400 grama ulaştı. Ekipler, klinik tedavinin yanı sıra gösterdikleri sevgi ve şefkatle delice doğanın hızlı iyileşmesini sağladı. Ormanya'da gördüğü iyi bakım ve şefkat sayesinde delice doğan kısa sürede iyileşti. Veteriner hekimler yaraları iyileşen ve gücünü toplayan delice doğana ayrıca uçuş egzersizleri yaptırdı. Tam olarak iyileşen doğan, Ormanya'dan doğaya salındı.
Delice doğanın doğaya salınma anı ise görülmeye değerdi. Gökyüzüne güven içinde süzülen doğan, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür edercesine kısa bir süre Ormanya üzerinde uçtu.
Yaralı halde bulunan doğan sağlığına kavuştu

Kocaeli, Avrupa, Delice, Güncel

Kaynak: İHA


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