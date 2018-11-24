Yaralı Halde Bulunan Karaca Tedavi Edildi

Bartın
'da bir avcı tarafından vurularak yaralandığı değerlendirilen karaca, tedavi edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bozköy
köyü ormanlık alanda karacanın yaralı olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.
Müdürlük görevlilerince veteriner kliniğine kaldırılan karacanın, avcıların ateş açması sonucu arka sağ bacağından yaralandığı tespit edildi.
3 yaşındaki karaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Bozköy,Bartın
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:26