Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya salındıDenizli Büyükşehir Belediyesi yaralı halde bulunan leyleğe şefkat elini uzattı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi kanadından yaralı halde bulunan 1 yaşındaki leyleğe şefkat elini uzattı. Leyleği tedavisinin ardından doğaya salındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na yaralı olarak getirilen leylek sağlığına kavuşturularak yeniden doğal hayatına bırakıldı.Merkez bir yandan yaralı, kötü muamele görmüş ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuştururken, diğer yandan yaban hayatına da sahip çıkıyor. Geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunmasının ardından tesise getirilen leylek tedavi altına alındı. Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri tarafından yapılan kontrolünde kanadından yaralı olduğu için uçamadığı belirlenen leylek yoğun bir tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.Yaklaşık 1 yaşında olduğu tespit edilen leyleğin ölçümlerini kayıt altına alan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri leyleği takip etmek için ayağına özel numaralı bir halka taktı. Tedavisi tamamlanan leylek Karakurt Mahallesi'ndeki merkezden yeniden özgürlüğüne bırakıldı. Bir süre Rehabilitasyon Merkezinin üstünde uçan leylek daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA