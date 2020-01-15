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Yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek

Samsun'un Havza ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan şahin, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

15.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:44Yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek
'un ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan şahin, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.
İlçede taksicilik yapan İsmail Akman, Ilıca-Kamlık bağlantı yolu kenarında bir şahin gördü.
Yanına gittiği şahinin kanatlarından yaralı olduğunu anlayan Akman, hayvanı tedavi ettirmek üzere ilçe merkezine getirdi.
Akman'ın Havza Orman İşletme Şefliğine bilgi vermesi üzerine Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkilileri, taksi durağına giderek şahini teslim aldı.
Şahinin tedavisinin ardından doğal yaşama salınacağı belirtildi.
Akman, şahini yolcusunu bıraktıktan sonra ilçe merkezine dönerken fark ettiğini anlatarak, "Aynı dünyada yaşadığımız hayvanlara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkati olmaları gerekiyor." dedi.

İsmail Akman, Samsun, Ilıca, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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