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Yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı.

10.10.2019 23:20Yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sanayi çarşısında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan turna, ilçe emniyet amirliğine teslim edildi. Emniyet amirliğinde 1 gün bakılan turna, haber verilmesi üzerine Milli Parklar personeli tarafından alındı.
Kastamonu'ya getirilerek ilk tedavisi yapılan turna daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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