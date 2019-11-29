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Yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı vaşak, tedavi altına alındı.

29.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:01Yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı

SİVAS'ın ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı vaşak, tedavi altına alındı.

Yıldızeli ilçesi Fındıcak köyü mevkisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, köylüler tarafından yaralı halde bulundu. Otomobil çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen vaşak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Ayaklarında kırıklar bulunan vaşak, 'taki ilk tedavisinin ardından Kayseri Hayvan Hastanesi Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabında, bir vatandaşın yaralı vaşakla ilgili, "Sayın Valim, Belediye Başkanım acil desteğiniz gerekmekte. Yaralı bir vaşak bulundu, ölmesin lütfen" şeklindeki paylaşımına, "Sivas Av Koruma Kontrol Ekiplerimiz gece bölgeye intikal etmiş ve yaralı vaşağa gece 01.20 gibi ulaşmıştır. Ayaklarından yaralanan vaşağa ekiplerimiz gözetiminde tedavi süreci başlanmıştır" şeklinde cevap verdi.



Yıldızeli, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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