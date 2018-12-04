Yaralı Halde Polise Başvurdu

Adana
'da bir kişi bıçaklanmış halde polise başvurdu.
Alınan bilgiye göre, Seyhan
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli nöbetçi polis, bir kişinin yaralı halde nöbet noktasına gelmesi üzerine durumu telsizle merkeze ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.
Bel kısmından bıçaklandığı tespit edilen Ercan B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüreğir
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri yaptıkları araştırmada, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Ercan B'nin bisikletiyle yolda ilerlediği sırada tanımadığı kişilerce bisikletinin gasbedildiğini ve bıçaklandığını tespit etti.
Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Seyhan,Adana,Polis
04 Aralık 2018 Salı 06:36