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Yaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

ISPARTA'da yaralı halde bulunan ebabil, ibibik, kukumav, sincap ve yabani tavşan, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

05.08.2019 14:26 Yaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
ISPARTA'da yaralı halde bulunan ebabil, ibibik, kukumav, sincap ve yabani tavşan, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğada yaralı halde bulunan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Veteriner hekimlerin tedavi ettiği hayvanlar, tamamen iyileştikten sonra doğaya salınıyor. Temmuz ayında bulunan ebabil, ibibik, kukumav, sincap ve yabani tavşan, bir haftalık tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğaya bırakıldı.



Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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