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Yaralı hayvanlara hayat eli

Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaş tarafından yaralı bulunan tavşan ve kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

17.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:36
Yaralı hayvanlara hayat eli
Kayseri 'nin Develi ilçesinde vatandaş tarafından yaralı bulunan tavşan ve kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Aygözme Mahallesinde vatandaş tarafından bulunan yaralı tavşan ve Sultan Sazlığı Milli Park alanında bulunan yaralı kızıl şahin Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine tedavilerinin yapılması için teslim edildi. Milli Park ekiplerince teslim alınan yaralı tavşan ve kızıl şahin, gerekli bakım tedavilerinin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'nda görevli veteriner hekime teslim edildi. Tavşan ve şahinin gerekli bakım ve tedavilerinin ardından Milli Park ekiplerince teslim alınarak yaşadıkları doğal ortamlarına bırakılacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel

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