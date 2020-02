Yaralı hayvanlara şifa dağıtıyor

Yaralı ve güçten düşmüş yaban hayvanları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ediliyor.Akbaba, şahin, karaca, geyik, ayı, martı, atmaca gibi birçok yaralı ya da güçten düşmüş yaban hayvanı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde iyileştiriliyor. Yaban hayvanlarına can veren bu merkez, ihtiyaç duyulduğunda diğer illerden gelen yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. İki veteriner hekim gözetiminde, ateşli silahlarla veya farklı sebeplerle yaralanan hayvanların tedavi edildiği merkezde 2019 yılında 259 yaban hayvanı tedavi altına alındı, bunlardan 161'i sağlığına kavuşmalarının ardından yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, merkezde yaban hayvanların tedavisi için ihtiyaç duyulan her şeyin mevcut olduğunu söyledi. Başyiğit, "Bu tesisimizin diğer rehabilitasyon merkezlerinden farkı var. Tamamen orman içerisinde bir tesis. Doğal bir ortam ve idari bina, klinik binası, yırtıcı memeliler, geyik-karaca barınağı, su kuşları, kanatlı kuşlar, karantina bölümü, ziyaretçi merkezi olmak üzere toplamda 8 bölümden oluşan bir tesis. Özellikle bölge müdürlüğümüze bağlı Sinop, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu illerinden yaralı halde yada öksüz, güçten düşmüş yaban hayvanlarımız buraya getiriliyor. Burada bulunan 2 veterinerimizce her türlü tedavisi yapılarak doğaya salınımını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 259 yaban hayvanını tedavi altına alarak bunlardan 161 tanesini iyileştirip doğaya salmışız" dedi. - SİNOP