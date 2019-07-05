05.07.2019 09:41
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Yaralı hırsızlık şüphelisi firari hükümlü çıktı

Yaralı hırsızlık şüphelisi firari hükümlü çıktı

Adana'da polisten kaçmak için duvardan atlayarak yaralanan hırsızlık şüphelisi hakkında 46 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu ve 10 suçtan arandığı ortaya çıktı.

Adana'da polisten kaçmak için duvardan atlayarak yaralanan hırsızlık şüphelisi hakkında 46 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu ve 10 suçtan arandığı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki iş yerine hırsız girdiği ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerine ulaştığında şüpheli, duvardan atlayıp kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Zanlı, ambulansla kentteki hastaneye kaldırıldı.
Hastanede iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlının emniyette verdiği kimlik bilgilerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları araştırmada kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını belirledi.
Detaylı araştırmasını sürdüren ekipler, şüphelinin 27 hırsızlık suçundan Antalya'da 46 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası alan, Adana'da ise 10 ayrı suçtan aranan firari hükümlü Ali Can Solmaz (31) olduğunu belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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