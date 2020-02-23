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Yaralı ıslanmasın diye önlem aldılar

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasını gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu.

23.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:52Yaralı ıslanmasın diye önlem aldılar
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasını gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar, yaralı gencin yağan yağmurdan etkilenmemesi için önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 51 KT 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak ters döndü. Kazada 64 yaşındaki R.S. ile 24 yaşındaki N.S. yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Araçtan çıkarılan N.S. yere yatırılırken, bazı vatandaşlar ambulans gelene kadar yaralının yağan yağmurda ıslanmaması için önlem aldı.

Kazada yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Yeşilhisar, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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