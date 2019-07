Yaralı itfaiye eri, kıyafetlerinin kesilmesini istemedi

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken moloz yığınının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Tanju Uğur (28), üzerindeki kıyafetleri keserek çıkarmak isteyen sağlık ekiplerine, "Devletimin malını kesmeyin" diyerek direndi. İtfaiye çavuşunun "Senin sağlığından önemli değil" sözleri üzerine Uğur'un üzerindeki kıyafet kesilerek çıkarıldı.İmamlar Mahallesi'nde 8 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Mikail Abalı yönetimindeki 54 HP 906 plakalı TIR, Mehmet Tutkun'a ait ahıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle çatısı çöken ve bir duvarı yıkılan ahırda, 5 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında, itfaiye eri Tanju Uğur'ın üzerine moloz yığınları devrildi. Uğur, meslektaşları tarafından molozların altından kurtarıldı.Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uğur'un beline ortopedik korse takılması için üzerindeki kıyafet kesilmek istendi. Ancak itfaiye eri Uğur, "Devletimin malını kesmeyin" diyerek, ayağa kaldırılıp, kıyafetinin çıkartılmasını istedi. Ancak Uğur'un ayağa kalkmasının tehlikeli olabileceğini belirten görevliler, üzerindeki kıyafeti kesmekte ısrarcı oldu. Bunun üzerine itfaiye çavuşu Halil Akın'dan yardım istendi. Akın, "Senin sağlığından önemli değil. Bırak kıyafetleri kessinler" dedi. Bunun üzerine ikna olan Tanju Uğur'un kıyafetleri kesilerek tedaviye alındı.YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTIYıkılan ahırdaki hayvanları kurtarmak isterken molozların üzerine yıkıldığını belirten Uğur, "Bilincim yerindeydi. Büyük korku yaşadım. El ve ayaklarımı hareket ettirebilmeme rağmen sırtımda büyük bir acı hissediyordum. Meslektaşlarım beni molozların altından çıkardı" dedi.'DEVLETİMİ KÜLFET ALTINA SOKMAK İSTEMEDİM'Kendisine müdahale etmek için kıyafetini kesmek isteyen sağlık personellerine direnmesiyle ilgili olarak ise Uğur, şunları söyledi:"Kıyafetlerimi kestirmek istemedim, çünkü onları bana devletim verdi. Onları kestirip boş yere masraf edilmesini istemedim. 100-200 liralık ucuz malzeme değiller. Devletimi bu külfetin altına sokmak istemedim. 'Ayağa kaldırın, çıkarayım' dedim. Ancak amirlerim sağlığımı düşündükleri için kıyafetimin kesilmesine izin verdi. Bana, 'Kıyafetler senden daha değerli değil' dedi. O zaman itfaiyeciliğin bir meslek değil, aile olmak olduğunu anladım" dedi.HASTANEDE BİLE İNEKLERİ SORDUBir an önce sağlığına kavuşup görevine dönmeyi istediğini vurgulayan Uğur, "Görevim icabı oradaydım. Bizim için sadece insanlar değil, her canlı çok önemli. Nefes alan her canlının yardımına koşan bir teşkilatın mensuplarıyız. Kurtarma çalışmasına gittiğimde, molozların altında kalan hayvanların çaresiz bakışlarını görseydiniz, hiç tereddüt etmeden siz de içeri girerdiniz. Hastaneye gelince bile kurtarma çalışmasına devam edilen hayvanları sordum. Onlar konuşamıyor ve derdini anlatamıyor. Onları kurtarmaya çalışırken ben de yaralandım, ama bu benim işim. Mesleğimi severek yapıyorum" diye konuştu.Bel ve kalça kemiğinde parçalı kırıklar bulunan Tanju Uğur'un tedavisi sürüyor.- Denizli