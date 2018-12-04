Yaralı Kadına İlk Müdahaleyi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadına ilk müdahaleyi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.
KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Kaza, öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozahane mevkiinde meydana geldi. Hamdi Y.C. yönetimindeki 67 TC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Ulaşdemir'e (48) çarptı. Kazada, Ulaşdemir yaralandı. Aynur Ulaşdemir'e ilk müdahaleyi, makam aracıyla yoldan geçerken kazayı gören Ereğli Belediye Başkanı ve aynı zamanda doktor olan Hüseyin Uysal, yaptı.
Uysal, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumunu anlattı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ulaşdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü Hamdi Y.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürdü.
Hüseyin Uysal,Zonguldak,Uysal
04 Aralık 2018 Salı 15:33