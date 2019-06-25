25.06.2019 12:42
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Yaralı kadına vatandaşlardan "güneş koruması"

Yaralı kadına vatandaşlardan "güneş koruması"

Adana'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadını, vatandaşlar güneşten korumak için seferber oldu.

Adana 'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadını, vatandaşlar güneşten korumak için seferber oldu.
Merkez Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Türkan Tan'a (78) Şule Doğucu yönetimindeki 01 ACS 46 plakalı cip çarptı.
Kazada yaralanan Tan'a ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, ambulans beklerken kadını güneşten kartonla korumaya çalıştı.
Bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine gelerek yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Doğucu ise ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Merkez , Adana , Güncel

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