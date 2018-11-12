Yaralı Kara Akbaba ve Çakır Kuşu Tedavi Edildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:56



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:56

Eskişehir'de yaralı bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edilen, nesli yakın tehdit altındaki kara akbaba ile çakır kuşu özgürlüklerine kavuşturuldu.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli yakın tehdit altında (NT) listesinde gösterilen ve 2,5-3 metrelik kanat açıklığıyla Avrupa'nın en büyük akbabası kara akbaba, bitkin ve uçamayacak durumda bulundu.Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen ve veterinerler tarafından muayene edilen bir yaşındaki kara akbaba, tedavisi sonrasında rehabilitasyon sürecine alındı.Aynı dönemde kanadından yaralı durumda bulunarak, hayvanat bahçesine getirilen atmaca türü çakır kuşu da tedavi edildi.Tedavi ve rehabilitasyonları başarıyla tamamlanan kara akbaba ve çakır kuşu, Hayvanat Bahçesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından türlerinin yaşadığı bilinen bölgede yeniden doğaya bırakıldı.