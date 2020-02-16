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Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Artvin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince tedavisi yapılan karaca, yeniden doğal bırakıldı.

16.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:01Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince tedavisi yapılan karaca, yeniden doğal bırakıldı.

Artvin'in Borçka ilçesindeki Güneşli köyünde yaşayan İsmet Karkiş tarafından bir hafta önce köydeki araba yolunda yaralı bir karaca bulundu. Yaralı karacayı bulan vatandaş Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca 1 hafta boyunca veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan karaca bulunduğu bölgeye götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Karacayı bitkin ve yaralı halde bulan İsmet Karkiş, "Karacayı bulduğumuzda çok bitkin ve yaralıydı. Biz bir gece sahip çıktık. Sonra yetkilileri arayarak onlara teslim ettik. Bir hafta bakımını yaptılar. Bugünde doğaya bırakıyoruz. Doğal yaşamı korumak hepimizin görevi. Milli Parklara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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