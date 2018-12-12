Yaralı Karaca Yavrusuna Jandarmadan Şefkat Eli

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:14



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:14

Artvin'in Arhavi ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.İlçeye bağlı Derecik köyü yolu üzerinde yaralı karaca olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.Karaca yavrusunun av tüfeğiyle yaralandığını tespit eden ekipler, soğuktan donmak üzere olan hayvanı battaniyeye sarararak Arhavi Jandarma Komutanlığına getirdi.Burada veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Arhavi Şube Müdürlüğünü yetkililerine teslim edildi.Karacanın, ileri tetkikleri için Kars'a gönderileceği bildirildi.Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü yetkilileri, karacaların koruma altına alınan hayvan grubu içerisinde yer aldığı ve avlanmasının yasak olduğunu belirterek, bu yasağı ihlal edenlere 3 bin 500 lira idari para ceza uygulanacağını kaydetti.