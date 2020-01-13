Haberler » Güncel » Yaralı karacaya tedaviye alındı - Haber

Yaralı karacaya tedaviye alındı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ormanlık alanda bacağından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

13.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:55Yaralı karacaya tedaviye alındı

HATAY'ın ilçesinde, ormanlık alanda bacağından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Suçıkağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bacağından yaralı karacayı gören vatandaşlar, İskenderun Belediyesi'ne bilgi verdi. Ormanlık alana gelen zabıta ekipleri, yaralı karacayı alıp, İskenderun Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafundan ilk müdahalesi yapılan karaca, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. İskenderun Belediyesi Müdürü Bekir Aksoy, karacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını belirtti.



İskenderun Belediyesi, İskenderun, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44  Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde - Haber
18:44  Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber
18:43  KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı - Haber
18:42  Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması - Haber
18:40  Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:52:37