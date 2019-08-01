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Yaralı kargaya hastanede müdahale edildi

Konya'nın Seydişehir İlçesinde bir aracın çarptığı kargaya hastane doktorları müdahale etti.

01.08.2019 15:27 Yaralı kargaya hastanede müdahale edildi
Konya'nın Seydişehir İlçesinde bir aracın çarptığı kargaya hastane doktorları müdahale etti.

Aracın çarptığı kargaya veteriner hekim bulamayan vatandaş hayvanı Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralı hayvana müdahale eden Seydişehir Devlet Hastanesi Doktoru Yakup Sağlam kargaya ilk müdahalesini yaptıktan sonra röntgenini çekerek kırıklarını tespit etti.
Ayaklarında kırık tespit edilen yaralı karganın ayakları alçıya alındı.
Yaralı kargayı evine götürerek bakımını evde yapan Dr. Yakup Sağlam, tamamen insani duygular ile hayvana müdahale ettiklerini söyledi.

Yakup Sağlam, Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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