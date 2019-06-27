27.06.2019 11:37
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Yaralı kargaya vatandaşlar sahip çıktı

Yaralı kargaya vatandaşlar sahip çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kedilerin saldırısına uğrayarak yaralanan "Döndü" isimli 2 yaşındaki karga, 15 yaşından bu yana karga besleyen Bedo Çoban adlı vatandaş tarafından tedavi ediliyor.

Yalova 'nın Çınarcık ilçesinde kedilerin saldırısına uğrayarak yaralanan "Döndü" isimli 2 yaşındaki karga, 15 yaşından bu yana karga besleyen Bedo Çoban adlı vatandaş tarafından tedavi ediliyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi iskelesinde kedilerin saldırısına uğrayan Döndü isimli 2 yaşındaki karga, kendisine sürekli yemek veren Bedo Çoban adlı vatandaş tarafından kurtarıldı. 15 yaşından bu yana karga besleyen Çoban, yemek verdiği için kendisini tanıyan karganın tedavi olmak için kendisine sığınmak istediğini ve bir an olsun yanından ayrılmadığını belirtti.

2 yıldır kargaya yemek verdiğini dile getiren Çoban, "Dün akşam kedilerin saldırısına uğramış. Bu sabah bize sığındı, bakımını yaptık. Sabah çok kötüydü ancak ilaçlarla kendine geldi. 3-4 gün içerisinde yeniden uçmaya başlar. Yanımızdan hiç ayrılmıyor. Sağlıklıyken kendisine yemek falan veriyordum o yüzden yaralandığında benim yanıma geldi. Benden yardım istedi ve gereken yardımı yaptım. Sabah 7.30'da mutlaka bizi görmeye geliyor. Akşamları da kabalık olmasına rağmen oturduğumuz masaya gelip ziyaret ediyor" dedi.

Islık çaldığı takdirde karganın geldiğini söyleyen Çoban, "15 yaşından beri karga besliyorum. Ancak kafese kapatarak değil, özgür bırakarak besliyorum. Bunlar öyle bir kuş türü ki tedavi edildiği zaman ailesiyle birlikte geliyor. Aile bağları çok kuvvetlidir. Zor zamanlarda yanında olanları kolay kolay unutmazlar" ifadelerini kullandı. - YALOVA
Kaynak: İHA
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