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Yaralı kartala evinde bakıyor

BAYBURT'ta, tavukları avlamaya çalışırken yaralanan kartala, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir sahip çıktı.

31.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:34 Yaralı kartala evinde bakıyor

BAYBURT'ta, tavukları avlamaya çalışırken yaralanan kartala, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir sahip çıktı. Tekdemir, tedavisini yaptırıp, evde besleyip, bakımını yaptığı kartalı, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salacak.

Merkeze bağlı Kop köyündeki çiftlikte tavukları avlamaya çalışan kartal, yere çarpıp yaralandı. sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir, yaralı bulduğu kartalı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Tekdemir, 'Paşa' adını verdiği, besleyip, bakımını yaptığı kartalı, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salacak.

?Orhan Atlıhan Tekdemir, " , çiftlikteki hayvanlarıma niyetlenmişti. Yere sert inişi sırasında sendeledi. Kendinden geçmişti. Sobayı yaktım, elimle sosis yedirdim. Veterinere götürdüm. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Uçmakta biraz tereddüt yaşıyor. İyileşene kadar bakmaya devam edeceğiz. Her ne kadar tavuklarımızı yese de ona sahip çıkacağız" dedi.



Çiftlik, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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