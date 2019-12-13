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Yaralı kartalı yetkililere teslim ettiler

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yaralı olarak bulunan Kartalın, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

13.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:04Yaralı kartalı yetkililere teslim ettiler
'nın ilçesinde yaralı olarak bulunan Kartalın, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesinde açık arazide yerde yaralı vaziyette yürüyemeyen Kartal'ı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdiler. Belediye ekipleri yaralı kartalı bulunduğu yerden alıp karton kutu içesine koydular. Daha sonra Kütahya'dan gelen Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine yaralı Kartal teslim edildi. Yaralı kartalın tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çavdarhisar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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