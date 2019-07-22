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Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Hakkari'de yaralı halde bulunan kartal yavrusu tedavi altına alındı.

22.07.2019 14:42 Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan kartal yavrusu tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı yavrusu, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Sağ kanadında yaralanan kaya kartalı yavrusu, Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından hemen ameliyata alındı.

Kartalın yara alan kanadında bir sürü kurtçuk çıkartıldı. Ameliyatı başarılı geçen kartalın iyileşmesi halinde doğal yaşam alanına tekrar geri bırakılacağı belirtildi.

Hakkari'de bir ay içersinde onlarca hayvanı sağlığına kavuşturarak doğal yaşam alanına bırakan belediye veteriner ekipleri, yöre halkından tam not aldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Hakkari, Çukurca, Kartal, Güncel

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