Yaralı Kedi İçin Gece Yarısı Seferberlik

07 Aralık 2018 Cuma 12:37



07 Aralık 2018 Cuma 12:37

Yaralı kedi için gece yarısı seferberlikKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde sokakta gözü kör ve yaralanmış halde bulunan kedi, gece yarısı İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü. Yaralı olarak bulunan kedi İlk olarak Emet ilçesinde Veteriner Hüseyin Özer tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucu kedinin Emet'te tedavi edilemeyeceği anlaşıldı. Bunun üzerine hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından 'SOHAYKO' Genel Başkanı Yasin Yılmaz'a bilgi verildi. Haberi alır almaz yola çıkan Yılmaz, gece yarısı saat 02.00' da Emet ilçesine gelip özel araçla yaralı kediyi, acil olarak tedavi edilmesi için İstanbul'a götürdü.Yaralı kedinin ilk bakışta durumunun ağır olduğunu tespit ettiklerini belirten Yasin Yılmaz, "Kediyi sokakta yaralı halde bulmuşlar. Yüzü ve gözü çok kötü durumda, İstanbul'a tedaviye götüreceğiz. Burada herhangi bir şey yapılamadığı söyleniyor. Bununla alakalı olarak Elif hanım zaten kediyi tedavi için veterinere götürmüş ama burada yapılabilecek bir şey olmadığı görünmüş. Biz sadece bu kedimiz için saat 08: 00 gibi yola çıktık ve şuan gece yarısı 02: 00 gibi geldik. Çok kötü durumda ve bir an önce İstanbul'a yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, ""SOHAYKO' Genel Başkanı Yasin Yılmaz'ın İstanbul'dan Kütahya'ya bu hafta içerisinde 2. gelişi. Gözü çok kötü durumda olan bir kedimizi kurtarmak için İstanbul'a götürdü. Kar kış demeden İstanbul'dan Emet'e almaya geldi. Bunu her insan yapmaz. Çok teşekkürler Yasin bey, siz bir meleksiniz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.