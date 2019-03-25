Kaynak: AA

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yaralı sokak kedisini tedavi ettirdi.Fatih Ortaokulu öğrencileri Emre ve Eray'ın bir yıldır evlerinin önünde besledikleri ve 'Minik" adını verdikleri sokak kedisi rahatsızlandı.Durumu haber alan Kaymakam Pişkin, kediyi alıp veterinere götürerek tedavisini yaptırdı.Pişkin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların, insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası ve en yakın dostları olduğunu söyledi.Hayvanları sevmeyenlerin, insanları sevemeyeceğini belirten Pişkin, "Emre ve Eray, bir yıldır evlerinin önünde baktıkları sokak kedisinin son bir haftada her tarafının yara bere içinde olduğunu, imkanları olmadığı için veterinere götüremediklerini ve bu duruma çok üzüldüklerini belirterek benden yardım istediler. Hayvansever kardeşimiz Orhan Taviloğlu ile birlikte ikizleri ve kedileri Minik'i evlerinden alıp veterinere götürerek tedavisini yaptırdık. Eray ve Emre kardeşlerin duyarlılığı, doğa ve hayvan sevgisiyle yetişmekte olan yeni bir nesle olan inancımızı pekiştirdi." dedi.