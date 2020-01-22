Haberler » Güncel » Yaralı kediye iki kuzen sahip çıktı - Haber

Yaralı kediye iki kuzen sahip çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokakta kıvranan kediye ortaokul öğrencisi iki kuzen sahip çıktı.

22.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:10Yaralı kediye iki kuzen sahip çıktı
'in İslahiye ilçesinde sokakta kıvranan kediye ortaokul öğrencisi iki kuzen sahip çıktı.

İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ortaokul öğrencisi Caner ve Salih Okay isimli iki kuzen, sokakta yürürken kıvranan bir kedi gördü. Kedinin patilerinden yaralandığını fark eden kuzenler, kediyi yakaladıklarında büyük bir şok yaşadı. Kedinin ayağına bağlı bir misina olduğunu gören kuzenler, misinayı keserek, hayvanı hemen veterinere götürdü. Ücret almadan kediyi tedavi eden Veteriner Yusuf Yıldızgil, kediyi kangren olmaktan kurtardığını söyleyerek teşekkür etti. Veteriner Yıldızlıgil, "Kedimizin patisi aşırı derecede ödem oluşmuş, enfeksiyon kapmış, neredeyse kangren olmak üzere yetişmişler. Zaman kaybeden tedaviye başladık. Belki ayağını esiki gibi kullanamasa da hayatını sürdürebilecek. Bu arkadaşların bu davranışı beni çok mutlu etti. Bu kedinin halinin gördüm, kayıtsız kalmamaları çok sevindirici.Bende bu arkadaşların bu davranışından ötürü kendileri tebrik ediyor ve ücret almıyorum günlük bu canın tedavi masraflarını karşılayacağım" diye konuştu.

Yaralı kediyi kurtaran kuzenlerden Caner Selçuk, kediyi sahiplendiğini belirterek, bundan sonra başına böyle bir şey gelmemesi için çaba göstereceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:55  CANLI YAYIN DUYURUSU
20:54  Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede
20:53  Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan vaşak öldü
20:52  Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı
20:50  İranlı siyasetçi Felahetpişe: "İran intihar niteliğinde kararlar almamalı"
22.01.2020 20:58:49