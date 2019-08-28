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Yaralı Kerkenez Kars'ta tedavi altına alındı

Kars'ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

28.08.2019 12:38 Yaralı Kerkenez Kars'ta tedavi altına alındı
Kars'ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

Kars'ta vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kerkenez, bir kutu içerisine konularak Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü getirildi. Burada yetkililere teslim edilen kerkenez, daha sonar Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek

Veteriner Hekimler tarafından tedavi altına alınan kerkenezin kanadın da problem olduğu belirlendi.

Kerkenez, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapıldıktan sonar yeniden doğal ortama bırakılacak. - KARS

Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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