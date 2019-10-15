Haberler » Güncel » Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

Van merkez Tuşba ilçesinde askeri personel tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

15.10.2019 11:10Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı
Van merkez Tuşba ilçesinde askeri personel tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde bulanan 6. Hudut Alay Komutanlığı'nda görevli askeri personel tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez (Falco Maumanni) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Askeri personelden teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:49 Kaman ilçesinde, 44 milyonluk su altyapısı değiştirme protokolü imzalandı
12:54 BÜYÜKÇEKMECE'DE RİSKLİ BİNALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILDI
12:53 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
12:53 Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası?
12:53 Denizli alkollü sürücünün çarptığı şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
12:53 Kızıltepe'ye havan saldırısı,yaralılar var-2
12:53 Büyükçekmece'de riskli binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
15.10.2019 12:55:31